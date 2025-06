Ufficiale Macedonia-Belgio, le formazioni: Lukaku sfida Elmas, c'è De Bruyne dal 1'

Sono state rese le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Belgio, prima partita del girone di Qualificazione ai Mondiali. Per le furie rosse, il ct Rudi Garcia schiera l'azzurro Romelu Lukaku come centravanti, inamovibile anche Kevin De Bruyne nel suo 4-3-2-1 (o 4-3-3). Dal lato opposto c'è un ex Napoli che parte titolare, Eljif Elmas.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Ilievski, Zajkov, Musliu, Alioski; Stojcevski, Atanasov; Kostadinov, Bardhi, Elmas; Miovski. Commissario tecnico: Bagoja Milevski

BELGIO (4-3-2-1): Sels; Meunier, Faes, Debast, De Cuyper; Raskin, Vanaken, De Bruyne; Doku, Saelemaekers; Lukaku. Commissario tecnico: Rudi Garcia