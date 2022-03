Macedonia, il capitano Ristovski dopo l'impresa a Palermo: "Sono sotto shock"

TuttoNapoli.net

Stefan Ristovski, capitano della Macedonia del Nord, ha commentato il successo contro l'Italia: "Sono ancora sotto shock, sono felicissimo per la vittoria e mi aspetto un grande benvenuto al mio ritorno in Macedonia del Nord. Possiamo battere il Portogallo? Sì, vinceremo. Faremo di tutto per vincere e ce la faremo”.