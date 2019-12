Magari bastasse quell'altra firma per sancire l'accordo

Sta facendo il giro del web la foto del giovanissimo Erling Haland che firma una maglia del Napoli. L'attaccante del Salisburgo ha affrontato due volte gli azzurri in Champions segnando tre reti. I tifosi si sono innamorati di lui e lo considerano perfetto per il futuro. Peccato che la punta classe 2000 abbia già diversi corteggiatori sparsi in giro per il mondo, tra questi Borussia Dortmund e Manchester United, società che hanno già avviato i rapporti sia col club austriaco che con lo stesso calciatore. Ci ha provato anche il Napoli, un tentativo necessario dato il valore del calciatore. Haland ha già segnato 28 reti in stagione dopo 22 partite, il futuro è assicurato, diverrà - lo è già - una stella del calcio internazionale. Per questo i tifosi del Napoli sui social si sono scatenati per quella foto. Ma non è la prima volta che Haland firma maglie. Lo ha fatto recentemente anche con una divisa del Manchester United. Non è un indizio di mercato, semplicemente una curiosità. Magari potesse bastare sempre una firma per sancire un accordo...