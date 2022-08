Magia di Insigne, ma la sfida tra ex Napoli la vince Higuain: Toronto cade a Miami

Il Toronto FC di Lorenzo Insigne perde 2-1 contro l’Inter Miami di Gonzalo Higuain.

Sfida tra ex Napoli in MLS nella notte. Il Toronto FC di Lorenzo Insigne perde 2-1 contro l’Inter Miami di Gonzalo Higuain. Padroni di casa in vantaggio al 24’ con un gol di Mota su assist del Pipita. Dopo solo 4 minuti i canadesi pareggiano con una spettacolare rete dell’ex capitano del Napoli, gran destro a volo dal limite che termina nell’angolino. Al termine del primo tempo Miami trova la rete della vittoria dopo una bella azione da calcio piazzato con Lassiter che davanti la porta non sbaglia. Con questa vittoria Miami sale al 5° posto nella Eastern Conference con 36 punti e a +6 proprio su Toronto. La 7ª posizione che vale i playoff resta lontana 4 punti a sette turni dalla fine della regular season per la squadra dei tre italiani (Insigne, Criscito e Bernardeschi).