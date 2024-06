Maglia “legend” e pasillo de honor: Orsato celebrato all’ultima gara da arbitro

Al triplice fischio della partita tra Atalanta e Fiorentina, c'è stato un momento speciale per Daniele Orsato.

Al triplice fischio della partita tra Atalanta e Fiorentina, c'è stato un momento speciale per Daniele Orsato. Arrivato all'ultima partita arbitrata in Serie A e per quanto riguarda i club, il fischietto di Schio è stato omaggiato con una maglietta celebrativa consegnata dai due capitani, Djimsiti e Biraghi, nella quale si legge "290. Legend", come il numero di gare da lui dirette. Quindi pasillo de honor da entrambe le squadre.