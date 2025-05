Mai una capolista ha avuto così pochi punti e gol, Tmw: “Lo sta perdendo l’Inter?”

Una capolista a 90 minuti dal termine della Serie A con meno di 80 punti non si vedeva dai tempi dell'Inter di José Mourinho. Lo si legge su Tmw con un approfondimento sul momento che stanno vivendo le due della classe. Uno scudetto che si deciderà anche sui nervi e con numeri distanti da quelli degli ultimi anni. "Il Napoli non sta tenendo un ritmo da Scudetto. Abitualmente con 79 punti dopo 37 giornate ci si è assicurati il secondo o il terzo posto. Anche meno con un attacco da 57 gol in 37 partite".

"E invece la squadra di Antonio Conte è ancora lì, è in vetta grazie a un'Inter che nel momento decisivo è riuscita a fare anche peggio: sette punti nelle ultime cinque giornate. Ieri due punti gettati via quando tutti erano pronti a festeggiare il sorpasso.

E' evidente che l'Inter abbia riservato alla Champions League le sue energie migliori. Visto il cammino, difficile biasimarla. E però mai come in questa stagione la sensazione è che lo Scudetto fosse più che alla portata. Che la squadra di Inzaghi non abbia azzannato il primo posto quando aveva il destino nelle sue mani".