Maiorca-Barcellona, le formazioni ufficiali: Xavi in emergenza lancia 6 canterani

Alle ore 21 scende in campo il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Europa League, impegnato nel confronto di Liga spagnola in casa del Maiorca. Il tecnico blaugrana Xavi è alle prese con numerose assenze ed è costretto a lacira in campo ben 6 canterani.

Maiorca (4-2-3-1): Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Baba, Battaglia; Dani Rodriguez, Lee Kang-In, Sanchez; Angel.

Allenatore: Luis Garcia.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Eric, Piqué, Araujo; Puig, De Jong, Nico; Jutglà, De Jong, Ilias.

Allenatore: Xavi.