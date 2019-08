Maksimovic scalda i motori, Ancelotti può affidarsi al serbo per una soluzione già vista

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus nell'anticipo di stasera all'Allianz Stadium. Diverse situazioni da snocciolare per quanto riguarda la formazione azzurra che scenderà in campo a Torino, e uno dei dubbi riguarda il reparto difensivo. Nikola Maksmovic potrebbe ritrovare spazio dal primo ma non nella posizione di centrale difensivo: quella di terzino destro è una soluzione vista già in passato e che anche stasera potrebbe tornare utile agli azzurri. Il difensore serbo, infatti, garantirebbe sulla destra maggiore copertura ed una soluzione tattica diversa, consentendo anche agli azzurri di cambiare posizionamento nel reparto difensivo, schierandosi anche a tre in fase di possesso. Ancelotti ci sta pensando, ed al momento la soluzione appare più che probabile.