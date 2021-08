Malagò alza il tiro: niente Europeo, il CONI vuole il Mondiale del 2030 in Italia

Il trionfo azzurro a Euro 2020 ha alimentato le intenzioni di riportare la competizione in Italia. Ma secondo Il Messaggero, il numero uno del CONI Giovanni Malagò nelle ultime ore starebbe studiando un cambio di rotta: sul piatto infatti ci sarebbe non più l'Europeo del 2028, come inizialmente era stato pensato, ma il Mondiale del 2030.