Malagò verso le dimissioni? Il presidente del CONI in polemica con il governo

Giovanni Malagò potrebbe dimettersi. L'indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, secondo cui il presidente del CONI lo avrebbe annunciato questa mattina in Giunta. A motivare la sua rabbia, la rottura col governo, e in particolare col Dipartimento dello Sport, pesantemente attaccato in una recente conferenza stampa, in merito alla riforma dello sport. Tra i principali motivi alla base delle divergenze, i rapporti fra il CONI e Sport e Salute, l'agenzia di Stato creata nel primo governo Conte, che di fatto detiene il potere economico sullo sport italiano. Nel corso della giornata, la sottosegretaria Vezzali, definita da Malagò una "vittima" in questa situazione, ha provato a mediare. Ma il rischio di una frattura davvero profonda rimane.