Malta-Italia, la probabile formazione azzurra di Sky: due del Napoli partono titolari

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera alle 20.45 l'Italia scenderà in campo per la seconda gara di qualificazioni a Euro 2024 contro Malta. Al National Stadium Ta' Qali, secondo Sky Sport, il ct azzurro Mancini cambierà ben 8 uomini rispetto alla sfida persa a Napoli contro l'Inghilterra: "Tra i pali sempre confermato Gianluigi Donnarumma. In difesa Di Lorenzo dovrebbe essere confermato, con Emerson Palmieri a sinistra. La coppia centrale sarà formata da Giorgio Scalvini e Alessio Romagnoli. A centrocampo, spazio per Sandro Tonali e Matteo Pessina come mezzali e Bryan Cristante al centro. In attacco si va verso la riconferma di Mateo Retegui, in gol all'esordio a Napoli, con Matteo Politano ala destra e l'attaccante del Leeds Wilfried Gnonto ala sinistra".