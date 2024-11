Man City, Guardiola ha deciso: obiettivo Ricci per sostituire l’infortunato Rodri

Rodri è probabilmente uno dei pochi vincitori del Pallone d'Oro che, appena ricevuto, sapeva già che non avrebbe potuto vincerlo l'anno seguente a causa del terribile infortunio che lo terrà lontano dai campi di calcio per questa stagione. Il Manchester City sta guardandosi intorno per cercare un calciatore in grado di sostituirlo e garantire a Pep Guardiola una soluzione in più a centrocampo.

Sarà difficile trovarne uno del suo livello, ma la dirigenza ha già le idee chiare su quali profili potrebbero fare al caso del tecnico spagnolo. Secondo quanto riportato da L'Equipe, in questo momento, i due giocatori in lizza sono Martin Zubimendi della Real Sociedad e Samuele Ricci del Torino, più volte accostato anche di recente al Manchester City.

Zubimendi è un connazionale di Rodri, è subentrato al suo posto nella finale dell'Europeo contro l'Inghilterra e sa ereditarne i compiti, mentre per l'italiano sarebbe un salto di qualità notevole, che è impossibile dire adesso se sarebbe in grado di gestire.