Man United, è fatta per Zirkzee! Verrà pagato poco più della clausola

Joshua Zirkzee è virtualmente un nuovo giocatore del Manchester United.

Joshua Zirkzee è virtualmente un nuovo giocatore del Manchester United. Per l'olandese gli accordi erano in chiusura nella giornata di ieri, ma ora si attende solamente il comunicato ufficiale. La novità è che i Red Devils, però, non pagheranno la clausola da 40 milioni di euro: se è vero che nei giorni scorsi si era parlato dell'intenzione di attivare, eventualmente, la clausola, lo United ha chiesto condizioni di pagamento dilazionate, quindi più favorevoli rispetto alla somma in un'unica tranche.

Il Manchester United quindi pagherà 45 milioni per il cartellino. Lo stipendio si aggirerà intorno ai 3,5 milioni di euro più bonus. Il Bologna non avrà una percentuale sulla futura rivendita.

In compenso il 40% di 37 milioni finiranno nelle casse del Bayern Monaco. Poco meno di 15 milioni di euro, dunque i rossoblù riceveranno, in totale, 30 milioni per l'olandese, comprato a 8 solamente due anni fa. Una plusvalenza da circa 26 milioni, insomma, un capolavoro per chi era stato acquistato per essere il backup di Arnautovic, ceduto un anno fa. Ora resta da capire chi punterà Sartori, dopo che Strand Larsen è andato al Wolverhampton e Pavlidis all'AZ Alkmaar. Uno dei primi nomi è Ioannidis, come anticipato. A riferirlo è Tuttomercatoweb.