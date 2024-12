Ufficiale Man United-Everton, le formazioni: Zirkzee torna dal 1', titolare anche Lindstrom

Alle 14.30 Manchester United ed Everton si affrontano all'Old Trafford per la tredicesima giornata di Premier League. Parte titolare nei Toffees Jesper Lindstrom, il danese in prestito dal Napoli vuole essere riscattato al termine della stagione come da lui stesso dichiarato. In campo dal primo anche Joshua Zirkzee, accostato proprio al club di De Laurentiis in un possibile scambio con Victor Osimhen. Di seguito le formazioni ufficiali.

MANCESTER UNITED (4-3-3): Onana, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Amad, Dalot, Mainoo, Casemiro, Fernandes, Rashford, Zirkzee.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford, Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gana, Doucourè, Lindstrom, McNeil, Ndiaye, Beto.