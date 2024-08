Man United-Fulham, subito decisivo Zirkzee: solo 11' per l'obiettivo del Napoli McTominay

Esordio da sogno per l'ex fantasista del Bologna Joshua Zirkzee: l'olandese entra al 61' della sfida fra il Manchester United ed il Fulham, con il risultato fermo sullo 0-0, ed all'87' decide il match. Sul cross di Garnacho, Zirkzee è arrivato per primo sulla palla, mandandola sul palo lontano in anticipo sul compagno di squadra Scott McTominay. L'obiettivo di mercato del Napoli entra all'84' al posto di Mainoo e calcolando il recupero resta in campo per undici minuti.

Buona la prima per la squadra di Ten Hag dunque che ad Old Trafford raccoglie i primi tre punti nella Premier League 2024/25. La Premier Leagu promette come sempre spettacolo e scintille, con tanti campioni protagonisti. Dopo l'esordio dello United, omani scenderanno in campo Liverpool, Arsenal e Aston Villa. Domenica subito un big-match, quello tra il Chelsea dell'allievo Maresca e il Manchester City del maestro Guardiola.