Manita al Maradona! Mertens fa doppietta e arriva a 148 gol in A

Quinto gol del Napoli al Sassuolo al 54', grazie alla doppietta personale di Dries Mertens, arrivato al gol numero 148 in Serie A. Fabian penetra in area serve il belga al centro dell'area e calcia a botta sicura col destro. Ferrari, sulla linea, riesce solo a toccare ma non a impedire il gol.