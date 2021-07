Manolas e Malcuit saltano la seduta pomeridiana: verso il forfait anche con la Pro Vercelli

Seduta pomeridiana per il Napoli a Dimaro. Nono giorno di ritiro in Trentino per la squadra capitanata da Luciano Spalletti. Kevin Malcuit e Kostas Manolas non sono presenti e salteranno l'allenamento pomeridiano. I due giocatori, non al 100% della forma fisica e reduci da qualche acciacco fisico, hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Entrambi stanno svolgendo un lavoro personalizzato per poter rientrare presto in gruppo. Dunque, salteranno la seconda amichevole in programma domani pomeriggio alle ore 17.30 contro la Pro Vercelli.