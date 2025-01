Maradona, Abodi annuncia: "Euro 2032? Obiettivo aprire tre cantieri nel 2025"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "L'obiettivo del 2025 è quello di aprire almeno tre cantieri e questo rappresenta una sfida". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso di una conferenza stampa presso l'Associazione Stampa Estera a Roma. Parlando in ottica dell'Europeo 2032 ha aggiunto: "Poi vogliamo definire entro ottobre 2026 le cinque città che ospiteranno la parte italiana e le sceglieremo sulla base delle evidenze concrete di ciò che c'è e deve iniziare. Ad aprile 2027 saranno aperti cantieri, dove necessario".

Soffermandosi invece sull'agenzia di controllo di costi e bilanci per i club professionistici di ha spiegato come "nell'arco di una settimana sarà pronta la lista dei candidati da scegliere dei tre membri sui sette totali", perché "gli altri due vengono scelti tra i cinque proposti da Figc e Fip, mentre due sono di diritto il direttore dell'Agenzia delle Entrate e il presidente dell'Inps". "Il secondo step - prosegue Abodi - sarà costituire entro la fine del mese il regolamento di prima attuazione dell'agenzia e il terzo trovare la sede nella quale operare". Infine una battuta su Luigi De Siervo, rieletto ad della Lega di A: " Mi auguro si consacri l'impegno per raccoglierne anche i frutti. La componente industriale deve fare dei passi in avanti e De Siervo è la persona giusta". (ANSA).