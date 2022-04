Maradona deserto col Sassuolo? Prevendita ferma, flop dopo delusione con l'Empoli

Il Sassuolo scenderà in campo sabato pomeriggio alle ore 15 per affrontare il Napoli allo stadio Maradona

Il Sassuolo scenderà in campo sabato pomeriggio alle ore 15 per affrontare il Napoli allo stadio Maradona. Secondo il quotidiano Repubblica e confrontando i dati della prevendita online con solo la parte dei distinti centrali che ha registrato qualche tagliando acquistato, c'è il rischio di uno stadio semi-deserto. Sono stati acquistati circa 3mila biglietti per la partita, sintomo di una grande disillusione per il rendimento degli azzurri dell'ultimo periodo.