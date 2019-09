Maradona riparte dal Gimnasia: possibile panchina col Pampa Sosa

Dopo l'esperienza in Messico e un periodo in cui ha dovuto affrontare qualche problema di salute, Diego Armando Maradona è pronto a tornare. Il presidente del Gimnasia Gabriel Pellegrino ha scelto lui per sostituire Darío Ortiz sulla panchina del club. L'accordo è vicino, e il Gimnasia conta di chiuderlo già questa settimana. Decisivo l'ultimo incontro tra il presidente e Matías Morla, avvocato di Maradona, che sta sistemando i dettagli per chiudere un contratto annuale. Inoltre la squadra di La Plata riunirebbe Maradona a un marchio leggendario per l’Argentina, lo stesso sponsor tecnico della Selección Campione del Mondo del 1986. Maradona potrebbe essere affiancato da Sosa.