Maradona sempre più icona: collezione vestiti celebra celebra il suo Mondiale '86

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Una collezione dedicata interamente a Diego Armando Maradona e all'Argentina campione del mondo nel 1986. E' la linea ideata da Le Coq Sportif e denominata Legends per celebrare i miti dello sport. 35 anni dopo la gloria mondiale ecco una versione modernizzata delle strisce bianche e celesti che presenta due numeri: 86 per indicare l'anno della vittoria e 10 per il ruolo più prestigioso nel calcio, oltre all'attuale logo Le Coq Sportif. Questa nuova collezione è composta da una maglietta, una felpa, pantaloni e un paio di calzini. Dal 17 marzo, la prima edizione di questa collezione unica sarà disponibile sull'e-shop lecoqsportif.com, nonché in una selezione di negozi lifestyle in Francia, Italia e Spagna. (ANSA).