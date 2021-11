"Maradona terun", "Bruciare il Meridione!", "Puzzate": vergognosi cori dai tifosi del Verona

Si sono fatti sentire i tifosi del Verona durante la sfida col Napoli. Disposti nel settore ospiti, entrati al 10' del primo tempo, andati via scortati dopo mezzanotte, i sostenitori della squadra di Tudor sono stati protagonisti di cori vergognosi, come quello alla fine "Maradona terun" nello stadio che porta il suo nome. E poi i classici "Puzzate sporchi terroni", "Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il meridione" fino a "Ma come ca**o parlate". Frasi che purtroppo non fanno più notizia. Come rovinare lo sport...