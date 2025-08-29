Ufficiale Marianucci, che gioia! Prima convocazione in Under 21: la lista del CT Baldini

Il nuovo ct dell'Under 21 Silvio Baldini ha diramato i suoi primi convocati in vista delle prime due gare delle Qualificazioni all’Europeo 2027, venerdì 5 settembre con il Montenegro alla Spezia e quattro giorni dopo con la Nord Macedonia a Bitola. Il nuovo tecnico degli Azzurrini Silvio Baldini, ha ufficializzato oggi i 25 convocati: si riparte con i 9 ‘reduci’ dello scorso biennio (Fini, Kayode, Koleosho, Ndour, Pafundi, Palestra, Pisilli e Raimondo, oltre a Comuzzo che però non scese in campo) e 16 alla prima chiamata in Under 21. Tra questi c'è anche Luca Marianucci, classe 2004 arrivato al Napoli quest'estate.

Cinque i calciatori sotto età: il 2008 Camarda e i 2006 Mascardi, Fini, Pafundi e Venturino. Da Tirrenia, l’Under 21 si sposterà alla Spezia giovedì, per poi rientrare al Centro di Preparazione Olimpica la sera successiva, al termine della gara con il Montenegro allo stadio ‘Alberto Picco’. Nel pomeriggio di domenica è previsto il trasferimento a Ohrid, in Macedonia del Nord, per la gara in programma nel rinnovato stadio ‘Petar Miloševski’ della vicina Bitola, a circa 30 Km dal confine con Grecia e Albania.

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese)

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma)

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).