Ultim'ora Marianucci perde la Nazionale! Il ct U21 Baldini: "È out per scelta tecnica"

Luca Marianucci, difensore del Napoli, è stato escluso dall'elenco dei convocati dell'Italia Under 21 per questa sosta nazionali. Si tratta di una scelta tecnica e la decisione è stata motivata dallo stesso commissario tecnico Silvio Baldini: "Come ho già detto al ragazzo, che con noi ha giocato 4 partite da titolare, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate. Nell'ultima partita, poi, ha preso un'ammonizione al 45' del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento".

Sulla prossima partita in programma: "La Polonia ha dimostrato fin qui le sue qualità, basta guardare la classifica. Conosciamo le difficoltà di questa partita ma sono fiducioso: perché anche i ragazzi sanno che in questi casi devono dare il loro meglio rispetto a quelle gare che sembrano scontate, come è accaduto a noi con l'Armenia un mese fa, quando c'è voluto poi un tempo per venire a capo della situazione", ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico. Sull'assenza di Ndour, Baldini ha anticipato: "Al suo posto, la prima scelta è quella di utilizzare Dagasso, come già accaduto nel secondo tempo contro l'Armenia".