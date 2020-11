Mario Rui, dalla tribuna alla titolarità in Nazionale: l'azzurro in campo con l'Andorra

Dalla tribuna di Bologna alla titolarità in Nazionale. Il terzino del Napoli Mario Rui, punito da Gattuso con l'esclusione dal match di domenica, è titolare nella partita che la sua Nazionale affronterà alle 20.45 in amichevole contro l'Andorra. Maglia numero 19 per Mario Rui che completerà la difesa composta dai due Semedo e da Duarte. Ecco la formazione:

Este é o nosso 11 inicial para o jogo com Andorra! #VamosTodos #VamosComTudo pic.twitter.com/5SSQdJhto6 — Portugal (@selecaoportugal) November 11, 2020