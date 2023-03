Mario Rui portafortuna, con lui in campo il Napoli non ha mai perso quest'anno

Mario Rui, tra i protagonisti dell'esaltante stagione del Napoli, è diventato anche un sorta di talismano per gli azzurri.

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Rui, tra i protagonisti dell'esaltante stagione del Napoli, è diventato anche un sorta di talismano per gli azzurri. Il terzino portoghese, infatti, era assente nelle tre sconfitte stagionali del Napoli (Liverpool in Champions, Inter e Lazio in campionato), e nelle gara di Coppa Italia pareggiata e poi persa ai rigori al Maradona contro la Cremonese. Solo nell'ultima gara la sua mancata partecipazione alla gara è stata obbligata dalla squalifica, nelle precedenti occasioni è stato per scelta tecnica.