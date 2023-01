Mario Rui show: è il difensore che ha fatto più assist nelle ultime 2 stagioni di Serie A

Mario Rui è il difensore che ha accumulato più assist nelle ultime due stagioni in Serie A.

Mario Rui è il difensore che ha accumulato più assist nelle ultime due stagioni in Serie A. Sotto la gestione Luciano Spalletti il terzino portoghese ha fornito 12 passaggi vincenti in 50 presenze complessive. L’ex Roma ne ha serviti ben sei in questo campionato a cui va aggiunto quello per Simeone in Champions League. L’altra curiosità è che nessuno di questi è arrivato da un calcio piazzato. Al secondo posto in questa speciale classifica c’è Theo Hernandez con 8 al pari di Giovanni Di Lorenzo, Voivoda con 7 e Zappacosta con 6.