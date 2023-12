Mario Rui, traguardo personale nel brutto ko di Roma: superato Allan nella Top 40 all time

Il portoghese in questo momento punta la 38esima presenza di Innocenti a quota 215 e poi Ghoulam 37° a quota 216.

Nella sfortunata e deludente e trasferta di Roma c'è spazio anche per un piccolo traguardo personale. Mario Rui ha raggiunto la presenza numero 213 in maglia azzurra, scavalcando così le 212 di Allan ed entrando nella Top 40 all time della storia del Napoli. Il portoghese in questo momento punta la 38esima presenza di Innocenti a quota 215 e poi Ghoulam 37° a quota 216.