Marsiglia-Napoli, spettatore speciale al Velodrome: atteso il nuovo acquisto dell'OM

Dario Benedetto (29) sarà il prossimo rinforzo dell'Olympique Marsiglia. Dopo una lunga telenovela, l'attaccante argentino dovrebbe arrivare in prima serata in Provenza e domani potrebbe apparire al Velodrome, in occasione dell'amichevole contro il Napoli. Per le visite mediche, però, s'attenderà lunedì o martedì. Bisognerà dunque pazientare ancora un po' prima dell'ufficialità. A riportarlo è RMC Sport.