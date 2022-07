Mattinata di riposo per il Napoli a Dimaro: oggi alle 18 test col Perugia, live su TN

La partita andrà in diretta sulla pagina Facebook della SSC Napoli, mentre su Tuttonapoli.net sarà possibile seguire la diretta testuale.

Stamattina il Napoli non si allenerà nel ritiro di Dimaro, dal momento che alle ore 18 è prevista la seconda ed ultima amichevole in Val di Sole. Dopo aver sfidato i dilettanti dell'Anaune, un test più di livello per gli azzurri contro il Perugia. La partita andrà in diretta sulla pagina Facebook della SSC Napoli, mentre su Tuttonapoli.net sarà possibile seguire la diretta testuale e tutti gli approfondimenti post-partita.