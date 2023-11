Mazzarri chiarissimo in conferenza: il suo Napoli ha un nuovo slogan

Attualmente al secondo posto del Gruppo C di Champions League con 7 punti, in serata la truppa partenopea è arrivata a Madrid a caccia almeno di un pareggio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Napoli di Walter Mazzarri ha già un nuovo slogan: tornare a giocare a calcio. "L'anno scorso il Napoli ha sposato il concetto del gioco, noi quando è possibile dobbiamo ripartire proprio da lì. Devo aiutare questi ragazzi a ritrovare quel filo conduttore, come nel primo tempo di Bergamo. Da ora in poi proveremo sempre a giocare a calcio", ha dichiarato il nuovo allenatore azzurro nella conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions col Real Madrid.

Attualmente al secondo posto del Gruppo C di Champions League con 7 punti, in serata la truppa partenopea è arrivata a Madrid a caccia almeno di un pareggio per provare a ipotecare con una giornata d'anticipo il discorso qualificazione alle fasi finali. Tutto questo, contro un Real che come al solito potrà sì sfruttare il fattore Bernabéu, ma che si presenterà comunque in campo senza ben otto titolari (in mattinata Ancelotti ha perso anche Modric e Kepa, che erano in dubbio ma hanno lavorato a parte nella rifinitura merengue a Valdebebas).