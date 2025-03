Ufficiale McTominay e Gilmour in nazionale: convocati dalla Scozia per la Nations League

Il commissario tecnico della Scozia, Steve Clarke, ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla doppia sfida con la Grecia valida per il playoff di Nations League. Presenti quattro giocatori che militano nel campionato italiano, ovvero Scott McTominay e Billy Gilmour del Napoli, Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino. L'attaccante dei granata è tornato tra i convocati dopo aver saltato le gare di novembre contro Croazia e Polonia a causa di un problema muscolare.

Chiamata scontata per il centrocampista azzurro ex Manchester United, nel caso in cui dovesse giocare titolare vestirà la maglia della Scozia per la 59a volta in tutte le competizioni. L'esordio a marzo 2018, in un'amichevole contro la Costa Rica, in 58 presenze McTominay ha messo a segno 11 reti e 3 assist. Sempre titolare nell'attuale Nations League dove è sempre partito dal primo minuto, fino ad oggi ha messo a segno due gol, contro Polonia e Portogallo. Di seguito l'elenco completo.