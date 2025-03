Ufficiale McTominay e Gilmour in nazionale: entrambi convocati dalla Scozia per la Nations League

Il commissario tecnico della Scozia, Steve Clarke, ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro la Grecia in programma il prossimo 23 marzo alle ore 18:00 e valida per il playoff di Nations League. Regolarmente presenti in lista i due calciatori del Napoli, Billy Gilmour e Scott McTominay. Presente anche Ché Adams, attaccante del Torino. Di seguito l'elenco completo.