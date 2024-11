McTominay la sblocca a San Siro! Napoli avanti al 23'!

Al 23' il Napoli passa in vantaggio dagli sviluppi di un calcio d'angolo! Traversone dalla bandierina di Kvaratskhelia per Rrahmani che calcia al volo, il suo diventa un assist per McTominay che tocca quasi da zero metri e manda la sfera alle spalle di Sommer.