McTominay piega le mani a De Gea, Lukaku insacca: Napoli in vantaggio!

Al 26 il Napoli passa in vantaggio con Romelu Lukaku! McTominay riceve in zona offensiva sulla sinistra, converge e calcia da fuori area col destro. De Gea respinge centralmente e arriva il tapin vincente di Lukaku, che vale l'1-0.

