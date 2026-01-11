McTominay si fa perdonare e la pareggia! Azione da manuale!

McTominay si fa perdonare e la pareggia! Azione da manuale! TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:14Notizie
di Antonio Noto

Al 26' il Napoli pareggia con Scott McTominay! Spinazzola imbuca in area sulla sinistra per Elmas, che premia McTominay: lo scozzese, con uno dei suoi letali inserimenti, fredda Sommer sul primo palo e fa 1-1.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.