Media minuti/gol spaziale: è il Cholito l'uomo del +13

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Ancora lui. Come a Cremona nel momento più difficile o soprattutto come a Milano nel primo scontro diretto. Il Cholito Simeone subentra, decide in appena un quarto d'ora e si conquista la copertina di una gara che a fine stagione rischia seriamente di finire tra quelle decisive (e più ricordate) per un traguardo storico atteso da oltre tre decenni. La capolista se ne va, allungando in questo mese di gennaio - dai più indicato come quello del calo del Napoli di Spalletti - ancora una volta grazie ad un gol dell'argentino, micidiale sull'unico pallone ricevuto in area di rigore nell'assalto finale dei partenopei ad una Roma capace di rallentare come poche altre la macchina perfetta di Spalletti.