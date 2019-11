Mediaset annuncia: "Quasi fatta per Meret agli europei! Di Lorenzo rischia esclusione..."

L'Italia ha tre potenziali qualificati con l'Italia per Euro 2020. Insigne, al momento, è l'unico sicuro del posto. Meret e Di Lorenzo ancora sperano. La redazione di Sportmediaset, nel focus convocazioni, scrive: "In porta già assegnati il ruolo di primo e secondo (Donnarumma e Sirigu), l’esordio di Gollini contro la Bosnia non deve illudere: per Meret è quasi fatta. Terzini? Sicuri Florenzi (destra) ed Emerson (sinistra), più Spinazzola, che però continua a fare avanti-indietro tra campo e infermeria. Poniamo (e gli auguriamo) che stia bene, rimane solo un posto libero nel ruolo di terzino destro. Se lo giocano D’Ambrosio, De Sciglio e Di Lorenzo. Bella lotta: l’interista e lo Juventino potrebbero essere favoriti per la duttilità".