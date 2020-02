Mediaset - Gattuso non ha ancora scelto la formazione: dubbio a centrocampo

Ancora tanti dubbi di formazione in vista della gara di domani sera contro il Brescia. Molte scelte potrebbero essere orientate anche in vista della gara col Barcellona di martedì prossimo. Secondo Sportmediaset, Gattuso è orientato a confermare gran parte della formazione che ha vinto a Cagliari, pur avendo recuperato Milik. Ballottaggio Elmas-Zielinski in mezzo al campo. Torna Insigne a sinistra, c'è Ospina a porta.