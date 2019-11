Mediaset - Italia-Bosnia, ultime di formazione: Insigne in ballottaggio, panchina per Meret e Di Lorenzo

Ultime di formazione in vista della sfida tra Italia e Bosnia svelate dal portale Sportmediaset: "Se la difesa sembra ormai decisa per la trasferta di venerdì, con Donnarumma tra i pali, i rientranti Florenzi e Emerson sulle fasce e la coppia di centrali formata da Bonucci e Acerbi, il rebus maggiore riguarda il centrocampo dove al momento appaiono certi della maglia Jorginho e Barella: è ballottaggio tra Tonali e Zaniolo per sostituire l'infortunato Verratti. Bernardeschi se la vedrà con Chiesa per formare il tridente offensivo insieme a uno tra Belotti e Immobile e tra Insigne ed El Shaarawy".