Mediaset, la moviola di Cesari: "Due falli di Lukaku, ma solo uno è da giallo"

Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto a Mediaset per commentare la prestazione di Massa in Napoli-Roma. Tra gli episodi menzionati ci sono i due interventi di Lukaku: "Su Celik Massa sbaglia, il provvedimento discipinare è necessario. Non è rosso, ma giallo perché il piede non si alza. Su Svilar, invece, c'è contatto, ma è dinamica di gioco, non è un intervento da ammonizione. Il primo è giallo, il secondo è un intervento normale".