Mediaset - La probabile formazione dell'Inter: torna Lautaro, Lukaku in dubbio

Domani scenderanno in campo Inter e Napoli per la semifinale di Coppa Italia. Secondo quanto riferisce la redazione di SportMediaset Conte dovrà fare i conti con il ko di Handanovic, tocca ancora a Padelli, mentre in difesa Bastoni rileverà Godin con Skrjniar e De Vrji a completare il reparto. A centrocampo maglia da titolare per Eriksen, con Moses e Young sugli esterni. In avanti torna Lautaro con Lukaku che potrebbe riposare.

LA PROBABILE FORMAZIONE INTERISTA:

Inter (3-5-2): Padelli; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku