Mediaset - Le ultime sulla formazione: chance per Lozano dal 1'

E' il giorno di Napoli-Roma, match valido per il 30° turno di Serie A. La redazione di SportMediaset ha voluto dare gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione che schiererà nella gara del San Paolo mister Gattuso. In porta ci sarà Meret, complice l'infortunio di Ospina a Bergamo, In difesa potrebbe partire titolare Manolas. Davanti ballottaggio Politano-Callejon. Lozano titolare.