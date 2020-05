Mediaset - Ore decisive per il campionato: si va verso la ripresa con un'altra data

C'è grande attesa per il summit tra il Governo e i vertici del calcio, in programma giovedì alle 18.30 in videoconferenza, decisivo per stabilire l'eventuale data della ripresa del calcio giocato. Al tavolo virtuale si siederanno il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il suo staff, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, quello della Lega B Mauro Balata, dei Dilettanti Cosimo Sibilia, Damiano Tommasi per l'Assocalciatori, Renzo Ulivieri per l'Assoallenatori e Marcello Nicchi per gli arbitri. La Lega Serie A vuole ripartire il 13 giugno ma secondo le ultime indiscrezioni si fa largo l'ipotesi del 20 giugno: in questo modo le squadre avrebbero anche nelle gambe quattro settimane di allenamento. Lo riporta Sportmediaset.