Mediaset - Rinnovo Gattuso, sul piatto anche l'adeguamento: si attende l'arrivo di Mendes

Che Gattuso possa restare anche il prossimo anno l'allenatore del Napoli, sembra un'eventualità più che probabile. L'edizione online di Sportmediaset racconta che nelle prossime settimane dovrebbe esserci nuovi incontri tra le parti - tecnico e società - per discutere non solo la conferma, ma anche l'adeguamento del contratto (attualmente Gattuso guadagna 1,5 milioni di euro all'anno), ma per approfondire le questioni economiche bisognerà attendere l'arrivo in Italia del procuratore Jorge Mendes.