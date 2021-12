Meglio di Juve e Milan: Napoli terzo per punti nella classifica del 2021

Non è stato un 2021 da buttare per il Napoli. Lo scorso anno la qualificazione alla Champions League è stata buttata all'ultima giornata, ma il girone di ritorno sotto la guida di Gennaro Gattuso è stato prolifico dal punto di vista dei punti. E stessa cosa per questo girone d'andata appena concluso con Luciano Spalletti. Tant'è che nella classifica dell'anno solare gli azzurri si piazzano al terzo posto, alle spalle soltanto di Inter e Atalanta, con ben 91 punti. Partenopei meglio anche di Juventus e Milan.

Inter 104 punti

Atalanta 94 punti

Napoli 91 punti

Juventus 88 punti

Milan 87 punti