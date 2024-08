Foto Mercato faraonico del Napoli: azzurri secondi al mondo per acquisti fatti

Il Napoli è stato il vero protagonista di questa finestra di calciomercato italiana, e non solo. 150 milioni di euro più bonus spesi per otto acquisti, mentre sono meno di 12 i milioni (al netto di eventuali riscatti) ricavati dalle cessioni: così gli azzurri si piazzano al secondo posto al mondo per saldo in negativo in questo mercato, meno 138 milioni (dietro solo al Brighton). Di seguito il report pubblicato da Transfermarkt.it