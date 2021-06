Mercoledì termina il silenzio stampa: ad ADL il compito di cancellare veleni e fake news

Mercoledì 30 giugno finirà il silenzio stampa. In attesa della conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti, probabilmente a Castel Volturno nei primi giorni di raduno, a parlare sarà il presidente Aurelio De Laurentiis (dopo la parentesi della scorsa settimana ad un forum industriale prevalentemente sul cinema). La conferenza stampa è prevista in un hotel romano, alla presenza delle testate non solo italiane per commentare probabilmente i grandi temi del calcio internazionale a partire dalla Superlega, ma anche quelli interni dopo i tanti scontri degli ultimi mesi avvenuti in Lega in materia di diritti tv e visione futura.

L'attenzione però sarà rivolta ovviamente alle vicende di casa Napoli in una fase di profondo cambiamento. Si partirà probabilmente con interrogativi sull'ultima gara col Verona, perché il silenzio post-partita ha alimentato polemiche, veleni ed anche fake news su assurde teorie del complotto, finendo chiaramente al mercato con i nomi che girano e che non riscaldano la piazza. Sarà l'occasione per chiarire eventualmente i rumors su un deciso taglio del monte stipendi, scenario strettamente legato anche al rinnovo del capitano Lorenzo Insigne ed alla permanenza di Koulibaly, tracciando la strada per la conferenza stampa del nuovo allenatore.