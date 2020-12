Meret, che sconfitta: è l'italiano che si è svalutato di più nel 2020

C'è una statistica che conferma gli errori commessi nello sviluppo e la crescita di Alex Meret. Il portiere del Napoli, secondo Transfermarkt, è l'italiano che si è svalutato di più nel 2020. Meret è in ottima compagnia ma, data l'età, il suo è il rimpianto maggiore. Il 1 gennaio 2020 il portiere valeva 40 milioni, ora ne vale 25, per una perdita virtuale pari a 15 milioni, -37,5%. Con lui anche Verratti, Jorginho, Berdardeschi ed Emerson Palmieri. Meret, anni 23, si alterna con Ospina ma ha perso sicurezze e il posto da titolare. C'è il colombiano nelle gare più importanti. Fino a questo momento, il Napoli non è riuscito a valorizzarlo.