Meret domani fa 188: aggancia Lavezzi, avvicina Zoff e punta alla Top 50 azzurra all time

Alex Meret è il nostro portiere e sono molto soddisfatto del suo rendimento. Parole firmate Antonio Conte che non accetta possa essere minimamente in discussione. Il portiere azzurro domani contro la Roma raggiungerà le 188 presenze con la maglia del Napoli, agganciando Lavezzi e Venditto al 56esimo posto all time. A quel punto nel mirino entreranno le 189 di Elmas e Zoff, le 190 di Carminagni per puntare alla Top 50 della storia azzurra che è fissata a quota 193 partite.